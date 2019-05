Trauer um Österreichs Nationalheld Niki Lauda (†)

Größter Durchbruch im Jahr 1974

Geboren wurde Andreas Nikolaus Lauda 1949 in eine Wiener Industriellenfamilie. Ohne Wissen der Eltern gab er im Alter von 19 Jahren mit einem von der Großmutter finanzierten Mini Cooper S bei einem Bergrennen in Mühllacken sein Renndebüt. Im Jahr 1971 - mit 21-Jahren - konnte er sich bereits seinen Traum vom Einstieg in die Formel 1 erfüllen und bestritt in einem March seinen ersten Grand Prix. Der Wagen war jedoch nicht in Schuss - Lauda gab auf. Der große Durchbruch gelang ihm schließlich bei Ferrari: Am 28. April 1974 gewann er in Spanien seinen ersten - von insgesamt 25 - Grand Prix. Im Jahr darauf holte er den ersten von insgesamt drei WM-Titeln.