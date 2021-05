Es geht sich aus! Baumgartlinger rekordverdächtig

Seine Ruhe hat gefehlt

So wird er fit ins Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf einrücken. Wobei Teamchef Franco Foda für seinen Kapitän auch eine Ausnahme machen würde: „Er ist ein verdienter Spieler, wichtig für das Umfeld, für das Gesamtgefüge.“ Seine Ruhe und seine Führungsqualitäten haben Österreich zum Start der WM-Quali gefehlt. Nicht nur auf dem Spielfeld. Doch am 2. Juni wird er in England sein 83. Länderspiel absolvieren, um Spielpraxis zu sammeln. Wer hätte das Ende Jänner noch gedacht? Außer Baumgartlinger wohl niemand …