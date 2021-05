Öffnung der Freibäder fiel vorerst ins Wasser

Das kühle Nass wurde seinem Namen bei der Eröffnung der vielen Freibäder am Mittwoch mehr als gerecht. So verwundert es auch nicht, dass nur Hartgesottene den Sprung ins Wasser wagten. Mancherorts warten die Betreiber noch zu: In Amstetten und Hausmennig wird erst heute eröffnet. Weil die Besucherzahl stark eingeschränkt ist, können die Gäste die beiden Anlagen im Mostviertel vorerst gratis nutzen.