Freistadt: Patient wurde falsches Bein abgenommen

Schrecklicher Vorfall am Klinikum Freistadt in Oberösterreich: Einem Patienten (82) ist im Zuge einer Operation am 18. Mai das falsche Bein abgenommen worden. „Leider haben wir heute einen sehr tragischen Fall entdeckt“, so Primar Norbert Fritsch am Donnerstag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.