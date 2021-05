Polizisten mit Messer attackiert: 17 Jahre Haft

Weil er zwei Polizisten mit einem Messer attackiert und ihnen mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt hat, ist ein 45-Jähriger am Donnerstag in Krems wegen versuchten Mordes zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wurde der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.