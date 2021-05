Uraufführung des Dramas „Königin der Berge“

Versuch einer Umsetzung der Romanvorlage

Am Mittwochabend lernte man Turin bei der Kammerspiel-Premiere jedenfalls als Menschen kennen, der zugleich in Selbstmitleid ertrinkt und in anderen Momenten nicht auf die absolute Kontrolle über das Heim-Gefüge verzichtet. Auch Lust und diesbezügliche Grenzüberschreitungen erlaubt er sich, trotz Rollstuhl und Impotenz, angesichts der ihn umgebenden Krankenschwestern.