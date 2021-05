Auszeichnung für James-Bond-Erlebniswelt

Nicht nur durch seine spektakuläre Lage auf dem Gaislachkogel in 3048 Metern Seehöhe besticht das 007 Elements in Sölden. Die James-Bond-Erlebniswelt trägt seit neuestem auch den Titel „Schatz der Europäischen Filmkultur“, der ihm von der Europäischen Filmakademie verliehen wurde. Die Initiative mit Sitz in Berlin vergibt nicht nur den renommierten europäischen Filmpreis, seit 2015 würdigt sie auch Orte mit besonderer Bedeutung für die Filmgeschichte des Kontinents.