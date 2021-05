Sensationscomeback bei EM? Ibrahimovic greift an

„It‘s not over ‘till it‘s over“, singt Lenny Kravitz. In der Version von Zlatan Ibrahimovic heißt‘s: „It‘s not over until I say it‘s over.“ „Ibra“ will also selbst den Ton angeben. Was ist gemeint mit den Zeilen, die sein Insta-Video vom harten Training am Hometrainer garnieren? Naheliegenderweise zielt er auf ein mögliches Sensationscomeback bei der im Juni startenden EM ab. Ein Einsatz Zlatans eben bei der EURO war vor Kurzem von Schwedens Teamchef Janne Andersson vor Kurzem wegen einer Knieverletzung für obsolet erklärt worden. Ibrahimovic will das letzte Wort aber noch nicht gesprochen wissen.