Parken in Salzburg: Bis zu 120 Euro für Stellplatz

In den Randbezirken ab 40 Euro

In den weiteren untersuchten österreichischen Großstädten kommen Autofahrer im Vergleich deutlich günstiger weg. Dennoch müssen Autobesitzer oft Mieten von mehr als 100 Euro berappen. In Salzburg ist mit Höchstpreisen im Zentrum von bis zu 120 Euro zu rechnen. In den Salzburger Randbezirken beginnen die Mietpreise für Außenparkplätze bei 40 Euro. Die günstigsten Spitzenpreise in den untersuchten Städten gibt es in Graz.