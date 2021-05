Bruins besiegen Raffl und Co. in der Verlängerung

Die Boston Bruins sind im Erstrunden-Duell des NHL-Play-offs gegen die Washington Capitals mit dem Villacher Eishockey-Stürmer Michael Raffl in Führung gegangen. Die Bruins besiegten die Capitals am Mittwoch in der zweiten Verlängerung mit 3:2 und stellten in der „best of seven“-Serie auf 2:1. Boston hat in Spiel vier am Freitag neuerlich Heimvorteil.