Feldspieler im Tor: Sieg für die Geschichtsbücher

Nun an der Tabellenspitze

Am Ende avancierte ausgerechnet er zum großen Helden. Ein Doppelschlag früh in der Partie brachte River Plate auf die Siegerstraße. Der Anschlusstreffer von Sante Fe in der zweiten Spielhälfte war zu wenig. Mit nun neun Punkten aus fünf Spielen liegt der Verein in der Gruppe D der Copa Libertadores derzeit auf Platz eins. Nicht einmal ein Corona-Chaos konnte die Helden rund um Enzo Perez stoppen.