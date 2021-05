18-jähriges Talent sorgt bei Debüt für Staunen

„Als ich den Schlag gemacht habe, habe ich über nichts nachgedacht“, so der Jungspund gegenüber „ATPTour.com“. „Es war ein großartiger Schlag. Ich bin so glücklich, dass er mir gelungen ist.“ Am Ende jubelte Cazaux bei seinem ATP-Debüt. Der Wildcard-Spieler gewann gegen Mannarino mit 6:3, 6:7(5) und 6:3.