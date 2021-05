„Biomutant“: Alle Details zum Kung-Fu-Rollenspiel

Publisher THQ Nordic hat ein „Erklärvideo“ zu seinem - laut Eigendefinition - „postapokalyptischen Open-World-Kung-Fu-Rollenspiel“ „Biomutant“ veröffentlicht, das bereits am 25. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Kreativdirektor Stefan Ljungqvist erzählt darin mehr über die Welt, das Crafting und das sogenannte Aura-System des Spiels, das sich ihm zufolge am besten als abgefahrener Mix aus „Ratchet & Clank“, „Devil May Cry“ und der „Batman: Arkham“-Serie, garniert mit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ beschreiben lässt.