Mit dem Bohrer im Hallstätter See in die Eiszeit

Seit über 100 Jahren wird im Hallstätter See geforscht. Tiefer als 16 Meter gelang es aber noch keinem Bohrer, in den Seegrund vorzudringen. Nun aber melden Forscher, dass sie in über 100 Metern Wassertiefe sogar 51 Meter in den Seegrund bohren und einen ebenso langen Bohrkern bergen konnten, der eine Zeitreise von 11.500 Jahren zurück in die Geschichte rund um den Salzberg möglich macht.