Von Hund angesprungen: Bub (8) schwer verletzt

Ein Hund hat einen Achtjährigen in der Mühlauer Klamm in Innsbruck verletzt. Laut Polizei hatte der Vierbeiner den Buben angesprungen, während sich die Großeltern mit dem Besitzer des Tieres unterhielten. Der Achtjährige kam dadurch zu Sturz und verletzte sich schwer an der Schulter. Die Exekutive sucht nun nach dem Besitzer des Vierbeiners.