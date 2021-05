Kärntner Schüler zurück in ihren Klassenzimmern

Die Kärntner Schüler sind zurück in ihren Klassenzimmern. Zum offiziellen Start in den Präsenzunterricht besuchte Landeshauptmann Peter Kaiser am Montag die Mittelschule 2 in Klagenfurt. Und er zollte den Schülern Respekt für ihr Durchhaltevermögen: „Wie ihr die Situation meistert, ist wirklich beeindruckend.“ Auch wenn jetzt wieder alle am Unterricht teilnehmen dürfen, die negativ getestet sind, bleibt man in den Schulen weiterhin auf Sicherheit bedacht.