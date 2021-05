Dauerstreit lähmt die Republik

Zweieinhalb Stunden ungebremster Polit-Streit: Bei der Sondersitzung im Nationalrat am Montag - ursprünglich geplant, um Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in die Mangel zu nehmen - krachten Türkise und Opposition in der Causa rund um die mögliche Falschaussage des Kanzlers aufeinander.