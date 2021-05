„Habe den Zug, die Dinge zu finalisieren“

„Krone“:Herr LR Mattle, Ihre VP-Karriere dauert schon recht lang an. Sind Sie nun am Ziel?

LR Anton Mattle: Also für mich war die Frage, ob ich Mitglied der Tiroler Landesregierung werden möchte, eine große Überraschung. Jetzt stelle ich schon fest, dass der Schritt von der Legislative zur Exekutive, also in die Landesregierung, durchaus ein ganz großer Schritt ist. Denn hier geht es konkret darum, Dinge umzusetzen, und das ist eine wirklich spannende Herausforderung.