Auch Austria-Routinier Hütter sucht das Weite!

Déjà-vu für Violett! Wie im Vorjahr, als Austria Klagenfurt in der allerletzten Runde am Bundesliga-Aufstieg gescheitert war, gibt’s auch heuer das „Finale“ in der letzten Zweitliga-Runde. In der die Pacult-Elf am Sonntag im Kampf um den Relegationsplatz mit der schlechteren Ausgangsposition zu den Rapid Amateuren muss, hier die Mini-Chance wahren will. Denn Wacker Innsbruck empfängt, weiterhin mit einem Punkt Vorsprung, die OÖ Juniors.