Sarah Lombardi zeigt Fans ihr neues Liebesnest

Umzug für Filmdreh

Nun sind die Turteltauben umgezogen. Die großzügige Wohnung in Berlin liegt an der Spree und scheint für die kleine Patchworkfamilie wie geschaffen. Der Grund für den Umzug? Lombardi dreht in der Hauptstadt der Bundesrepublik einen Film, wird darin sogar die Hauptrolle übernehmen.