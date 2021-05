UFC: Verdienen Ring Girls mehr als manche Kämpfer?

Verdient Ring Girl eine Million pro Jahr?

Weil weder McGregor noch UFC-Boss Dana White einwilligten, genießt vor allem der UFC-Chef a priori nicht das höchste Ansehen bei Paul. So viel zum Hintergrund. Womöglich also auch deswegen lederte Paul unlängst wieder in Richtung White und die UFC. Für ihn, Paul, sei es unerträglich, dass Ring Girls mehr verdienen als so manche Kämpfer. Junge Kämpfer würden mit Knebelverträgen ausgestattet. „Sie gehören dann praktisch den Promotern, sie gehören Dana White“, bekrittelt Paul. Und weiter: „Wie kann Arianny Celeste (ein sehr bekanntes Ring Girl, Anm.) mehr verdienen als so mancher Kämpfer, der im Ring sein Leben riskiert? Das macht für mich keinen Sinn.“ Celestes jährliches Salär wird medial mit etwa einer Million Dollar taxiert.