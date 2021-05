Kunden von Ex-Cop und Auftragsmörder festgenommen

Das blutige Treiben von Hugo Osorio in der Ortschaft Chalchuapa flog auf, als ein Nachbar am 8. Mai Hilfeschreie einer Frau aus dessen Hauses hörte und die Polizei rief. Die Exekutive fand nach ihrem Eintreffen die Leiche zweier Frauen: Die 57-Jährige und ihrer 26 Jahre alten Tochter lagen in einer Blutlache und wiesen Spuren sexuellen Missbrauchs auf. Der 51-Jährige gestand bereits, die Frauen umgebracht zu haben.