Ex-Polizist hatte zehn Leichen auf Grundstück

Auf dem Grundstück eines Ex-Polizisten in El Salvador sind die vergrabenen Leichen von sieben Frauen und drei Kindern gefunden worden. Gegen Hugo Ernesto Osorio werde wegen des Verdachts auf Sexualverbrechen und 13 Morden ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes am Freitag mit. Der 51-Jährige war demnach zunächst am vergangenen Samstag wegen des Verdachts auf zweifachen Femizid, also Mord an Frauen wegen ihres Geschlechts, festgenommen worden.