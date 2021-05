Ein wahrer Meister der Vorstellungskraft

Die Krankheit miteinkalkuliert

Endogene Depression. „Ich war oft im Irrenhaus, in der Valduna, du darfst das ruhig so schreiben“, sagt er ganz nüchtern. Dabei schaut er mir offen in die Augen wie einer, der nicht herummachen muss, sich verstecken oder eine Show spielen. „Aber die großen Dinge im Leben geschehen einfach so, ohne dass man dafür kämpfen muss. Nur die unwichtigen verschwenden so viel Lebenszeit.“ Er habe, als er selbstständig geworden sei, das Glück gehabt, auf Auftraggeber zu treffen, die seine Krankheit miteinkalkuliert hätten, sogar auf die Gefahr hin, dass das Instrument nie fertig werde. „An einer Orgel habe ich zwei bis drei Jahre gebaut. Das war Geboren-, Erwachsenwerden und Sterben zugleich. Wenn ich dann in Depressionen verfiel, ging es einfach nur noch darum, zu überleben, es auszuhalten mit mir.“