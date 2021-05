„Sie wollte mich ins Gefängnis bringen“

Am 28. März erschoss eine 29-Jährige ihre Tochter und sich selbst. In ihrem Auto, auf einem Feldweg in Niederösterreich. Davor hatte die Frau unzählige Spuren gelegt - um ihren Ehemann als Täter gelten zu lassen. Jetzt spricht er in der „Krone“. Über die Tragödie, die niemand vorhersehen konnte.