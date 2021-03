Tote in Auto: Schmauchspuren an Hand von Mutter

Nach der Auffindung einer toten 29-Jährigen und ihrer ebenfalls toten vierjährigen Tochter am Sonntagnachmittag in einem Auto in der niederösterreichischen Ortschaft Eibesthal haben sich die Anzeichen verdichtet, die für eine Verzweiflungstat sprechen. An der Hand der Frau seien Schmauchspuren festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montagabend. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion ist noch im Gang.