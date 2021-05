Ältester DJ (96) hängt die Kopfhörer an den Nagel

Ray Cordeiros Sendung „All the Way with Ray“ ist seit 1970 auf Radio Television Hong Kong (RTHK) zu hören. „Uncle Ray“ ist bekannt für seine tiefe, ruhige Stimme und sein Markenzeichen, die flache Mütze. In seiner letzten Sendung von Freitagabend bis in den frühen Samstagmorgen spielte er unter anderem Songs von den Carpenters, Perry Como und Louis Armstrong.