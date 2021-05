Demo-Samstag legt die Wiener Innenstadt lahm

Am heutigen Samstag sind in Wien etwa drei Dutzend Veranstaltungen angemeldet. Vier Kundgebungen wurden im Vorfeld von der Polzei untersagt, darunter auch zwei neuerliche Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sowie Versammlungen zum Nahost-Konflikt und eine Parade. Die Exekutive rechnet dennoch mit zahlreichen Demonstranten und wird in der Bundeshauptstadt in Zivil und Uniform mit einem Großaufgebot im Einsatz sein.