Mit fast 194 Millionen Euro für Corona entschädigt

Fördertopf nachgebessert

„In Oberösterreich konnten so bereits Förderungen mit einer Gesamthöhe von fast 194 Millionen Euro ausbezahlt werden“, so Hummer. Zuletzt wurde der Fördertopf sogar noch einmal nachgebessert: Pro ausbezahltem Antrag gibt’s nun noch einen Zusatzbonus in Höhe von jeweils 100 Euro, der ab Juni überwiesen wird.