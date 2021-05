Gaza-Konflikt: Israel bereitet Bodenoffensive vor

Die militärische Antwort auf die massiven Raketenangriffe aus dem palästinensischen Gazastreifen auf zivile Ziele in Israel werde noch um vieles härter ausfallen, als die Terrororganisation Hamas sich das vorstellen könne, heißt es aus Kreisen der israelischen Armee. Eine Bodenoffensive in den dicht besiedelten Küstenabschnitt am Mittelmeer ist jedenfalls in Vorbereitung.