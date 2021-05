Tante und Cousine tot: Stefan Mross nimmt Stellung

Nach dem Doppelmord an zwei Frauen in Wals bei Salzburg meldet sich ein Angehöriger zu Wort: Schlagerstar Stefan Mross. Mit Helga B. (50) und ihrer 76-jährigen Mutter hat er am 6. Mai Cousine und Tante verloren. Seinen Instagram-Fans dankt der Trauernde nun für ihre Anteilnahme.