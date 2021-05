Schwester von Opfer: „Wir sind unendlich traurig“

Nach dem Doppelmord sitzt Gottfried O. (51) seit Samstag in seiner Zelle in der Justizanstalt Puch bei Salzburg - das Landesgericht verhängte die U-Haft. Erstmals äußerte sich nun die Mutter von Volksmusik-Star Mross, die durch die Bluttat auch ihre Schwester verlor. Indes steht das Waffengesetz nach der Mordserie an Frauen vor der Verschärfung.