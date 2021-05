Drahtseil über Platz gespannt - Radfahrer verletzt

Das Drahtseil selbst dürfte von einer dortigen Konstruktion am Vorplatz zur U-Bahn-Station zu Boden gefallen sein. Unbekannte dürften es in der Folge in etwa 30 Zentimetern Höhe über den Boden gespannt haben. Am Nachmittag kam es dann zum Unfall: Ein 30-Jähriger, der mit dem Fahrrad unterwegs war, übersah das Hindernis und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu.