Erste Haftstrafen für vier der 13 Schlepper

Ein Jahr bedingt bis zwei Jahre scharf

14 Schlepper sind in der Anklage angeführt, der Mega-Prozess in Linz startete jedoch nur mit 13 Angeklagten, da ein mutmaßlicher Mittäter derzeit nicht auffindbar ist. Und vier davon mussten nicht bis zum voraussichtlichen Prozessende am 24. Juni warten. Da sie Geständnisse - auch zum Anklagepunkt der kriminellen Vereinigung - abgelegt hatten, zogen sich Richter und Schöffen bereits gestern zur Urteilsfindung zurück: Strafen zwischen einem Jahr bedingt und zwei Jahren „scharf“.