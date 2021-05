Dächer sammeln die Kraft der Sonne

Waren es im ersten Jahr noch 16 Unternehmen, die ökologisch aufrüsteten, konnte Daniel nun mit dem Handelshaus Kiennast in Gars am Kamp bereits das 700. Firmendach mit Solaranlagen ausstatten, wozu auch Landesrat Ludwig Schleritzko gratulierte. Grundsätzlich beginnt der Prozess des Sonnenprofis mit der Wirtschaftlichkeitsberatung, geht über die technische Planung bis hin zum Bau der kompletten Anlage. „Außerdem helfen wir unseren Kunden bei der Vermarktung inklusive PR“, erklärt die gebürtige Waldviertlerin ihr Konzept. Zeitgleich zieht sie ein Netzwerk heimischer Unternehmen in die Höhe, damit diese im Erfahrungsaustausch zusätzlich voneinander profitieren.