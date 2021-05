„Ein Platz am Podest ist unser Ziel“

Sie haben schon zusammen bei PSVBG Salzburg im Nachwuchs und dann in der 2. Bundesliga Volleyball in der Halle gespielt. Die Premiere als Salzburger Beach-Duo steigt aber erst ab Donnerstag bei der U22-EM in Baden. „Es war eine der besten Vorbereitungen, die ich jemals abspulte“, streicht Laurenz Leitner die gemeinsamen Schichten seit dem Winter mit dem um einige Monate jüngeren Laurenc Grössig am Stützpunkt Wien hervor.