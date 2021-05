Trotz Wohnbau-Rekords dreht sich Preisspirale

Diese Zahlen sprechen für sich: In Stadt und Land sind derzeit 357 Großprojekte in Planung, exakt 7982 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren entstehen – der Großteil davon in der Stadt und im Flachgau. Schlusslicht sind der Tennengau und Lungau, wie nun eine neue Studie der Wiener Bauträgerdatenbank Exploreal im Auftrag der Wirtschaftskammer zeigt.