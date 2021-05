Brand in Mehrparteienhaus: Passanten als Retter

In der Nacht auf Dienstag gingen mehrere Notrufe in der Feuerwehr-Leitstelle der Landeshauptstadt Graz ein und meldeten eine Brandentwicklung im Dachbereich eines Wohnhauses in der Triester Straße. Diese Notrufer waren es auch, welche die Bewohner durch Klingeln und Klopfen an der Hauseingangstüre weckten.