Groß-Demonstration gegen „sexistischen“ Verleger

Mit einem Großaufgebot an Beamten musste die Wiener Polizei am Montagabend am Karlsplatz vor der Redaktion der Zeitung „Österreich“ aufmarschieren. Grund: Hunderte Menschen wollten „ein Zeichen gegen die Person Wolfgang Fellner“ setzen, den Eigentümer des Blattes, der wegen Sexismus-Vorwürfen stark in Bedrängnis geraten ist.