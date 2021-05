60 Prozent haben noch nach sechs Monaten Symptome

Daten von 1137 Spitalspatienten analysiert

Die Folgen würden sich auch auf das Arbeitsleben der Menschen auswirken, heißt es in der Studie. So kehrte von den Patienten, die nach sechs Monaten noch über Symptome berichteten, ein Drittel bisher nicht an den Arbeitsplatz zurück, heißt es in der Studie, in die die Daten von 1137 Krankenhaus-Patienten eingeflossen sind.