Aaronson schwebt auf Wolke sieben!

Naturbursche, der es manchmal übertreibt

Aaronson bezeichnet sich selbst als Naturbursche, ist bodenständig und überzeugt mit seiner Leistung am Platz. Acht Torbeteiligungen in der Bundesliga stehen beim 20-Jährigen seit seiner Ankunft im Jänner zu Buche. Einziger „Kritikpunkt“ von Marsch: „Wenn ich ihm sage, er soll dieses oder jenes anders machen, setzt er das am Platz um. Manchmal übertreibt er es aber“, verriet der 47-Jährige. „Brenden ist ein guter Junge, er hat hier eine große Zukunft.“