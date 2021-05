Stellen Sie Ihre Frage an den Gesundheitsminister!

Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport öffnen am 19. Mai wieder. Gäste haben künftig Zutritt, wenn Sie geimpft, getestet oder genesen sind. Aber ab wann und wie lange gilt man als geimpft? Und wie geht es in den kommenden Monaten weiter? Im dieswöchigen #brennpunkt-Talk mit Katia Wagner können Sie Ihre Frage an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein stellen.