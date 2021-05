Auch junge Österreicher hängen weiter am Bargeld

Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, gilt in Österreich nicht nur unter älteren Personen das Credo „Nur Bares ist Wahres”: Während in hierzulande und beim Nachbarn Deutschland 47 Prozent bevorzugt mit Bargeld zahlen, sind es im internationalen Schnitt nur 30 Prozent. Ganz besonders beliebt ist der bargeldlose Zahlungsverkehr mit Karte in Schweden (72 Prozent), das Handy zücken gerne die Niederländer (17). Bei digitalen Zahlungsvorgängen sorgen sich die Österreicher besonders um die Datensicherheit.