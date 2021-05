Selbsttests bei allen Rotkreuz-Teststationen

Im Bundesland Salzburg werden ab morgen, Dienstag, die wöchentlichen Testkapazitäten an den Corona-Teststationen des Roten Kreuzes von rund 70.000 auf 200.000 nahezu verdreifacht. Möglich macht das die Umstellung auf „Nasenbohrertests“ unter Aufsicht. „Mit dem neuen System beaufsichtigt ein Mitarbeiter bis zu fünf Personen gleichzeitig beim Abstrich, so können pro Testlinie 1.200 Testungen am Tag durchgeführt werden“, erklärte Landesrettungskommandant Anton Holzer am Montag.