„Gleich Null“ - Ronaldo nun schwer in der Kritik!

Bei der Heim-Niederlage am Sonntag sei Ronaldo auf dem Feld „nicht existent“ gewesen, hieß es in der „Gazzetta dello Sport“. Klar sei aber auch, dass der Portugiese nicht ständig, wie etwa in der Vorwoche beim 2:1-Auswärtssieg gegen Udinese Calcio, das Spiel in letzter Minute alleine drehen könne. Bei der Benotung bekam Ronaldo die Note 4, wobei 10 die beste Wertung ist. Zudem schrieb die „Gazzetta“ über seine Leistung: „gleich Null“.