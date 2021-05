So wird sogar der Notanker zu schwer!

Der Auftritt am Samstag in der Südstadt zeigte die sportliche Tristesse, in der sich der SKN befindet, einmal mehr in allen Facetten. Hilflos, harmlos und offenbar lustlos. Nichts brachte es, dass der renommierte Sportpsychologe Andreas Marlovits in den letzten Tagen Seelenmassage betreiben durfte; noch weniger, dass mit Gerald Baumgartner der bereits dritte Trainer in dieser Saison erstmals auf der Bank Platz nahm. Da bleibt nur ein Schluss: Die Spieler haben sich dieses Schlamassel selbst zuzuschreiben. Zu hoch gejubelt nach dem vernünftigen, trügerischen Saisonstart, zu wenig selbstkritisch, als die wahren Gesichter zum Vorschein kamen.