Wohl doppelt so viele Corona-Tote wie angenommen

Die Johns-Hopkins-Universität in den USA weist aktuell (Stand Montag) fast 3,3 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion aus. Die Dunkelziffer dahinter dürfte aber weit höher sein. Wie Forscher aus Washington nun mitteilten, dürften in vielen Ländern die Todesfälle nur sehr lückenhaft erfasst worden sein - global betrachtet könnte die tatsächliche Anzahl doppelt so hoch sein, wie angenommen.