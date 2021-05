2,25 Euro! Prämie bringt Tennis-Dame auf die Palme

Beim Turnier in Prag traf Cakarevic auf die Top-300-Spielerin Paula Ormaechea aus Argentinien. In einer packenden Partie verlor die Französin denkbar knapp. Am Ende behielt Ormaechea mit 5:7, 6:3 und 10:8 die Oberhand. Sie rutschte ins Hauptfeld, Cakarevic musste die Koffer packen.