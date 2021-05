Auch Gastronom will das Pappelstadion kaufen

Nicht nur die Stadt Mattersburg, sondern auch ein Gastronom aus St. Pölten hat Interesse an den Nutzungsrechten für das Pappelstadion. Der Wirt gibt zudem an, ein höheres Angebot als die Stadtgemeinde gelegt zu haben. In Mattersburg reagiert man darauf zurückhaltend. Jetzt liegt alles beim Masseverwalter.