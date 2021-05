Golcar hört auf! Jetzt ist Ferlach-Coach alleine

Das nächste Problem, das sich daraus ergibt: Klec und Golcar machen Coach Uros Serbec zum „Single“! Denn sie bildeten mit ihm die Fahrgemeinschaft von Celje nach Ferlach. „Jetzt muss Uros zwei Stunden in eine Richtung alleine pendeln – ob er das eine Saison packt? Eigentlich wollen wir verlängern!“, grübelt Perkounig vorm Viertelfinalstart am Mittwoch in Krems.